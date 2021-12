Stiri pe aceeasi tema

- Fiica lui Aleksei Navalnii, Daria Navalnaia, a primit miercuri Premiul Saharov al Parlamentului European in numele tatalui ei, in cadrul unei ceremonii care a avut loc la Strasbourg.Inchis in prezent intr-o colonie de munca fortata din Rusia, Aleksei Navalnii a fost liderul opozitiei pentru mai bine…

- Ideea ca SUA sa recurga la forta pentru a raspunde unei invazii ruse a Ucrainei nu este luata in calcul in prezent, a declarat Joe Biden.Insa un atac rus ar atrage o consolidare a prezentei militare americane pe teritoriile tarilor membre NATO in Europa de Est, a avertizat presedintele american.Liderul…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut ca Gaprom nu a reușit sa furnizeze pentru Uniunea Europeana toata cantitatea de gas necesara. Criticii sunt de parere ca rușii incearca sa forțeze o deschidere mai rapida a controversatului gazoduct Nord Stream 2. „Desi Gazprom si-a onorat…

