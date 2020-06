Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a sustinut un discurs in Parlamentul European in care a facut apel la uniformizarea definitiei conflictului de interese in UE. Fostul presedinte o ataca dur pe sefa EPPO, Laura Codruta Kovesi, si pe prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, pentru ceea ce insemnat…

- Anuntul a fost facut de premierul ceh Andrej Babis dupa ce neintelegeri interne in cadrul misiunii diplomatice ruse au dus la afirmatii nefondate privind amenintarea reprezentata de Rusia la adresa unor oficiali municipali. El a explicat ca ambasada Rusiei la Praga a trimis catre BIS, serviciul de…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca Romania se va lupta pentru a obtine cat mai multe fonduri europene din partea Comisiei Europene. Tema fondurilor europene a fost discutata in cadrul unei intalniri pe care președintele Klaus Iohannis a avut-o cu premierul Ludovic Orban. Klaus Iohannis:…

- Cehia si Slovacia vor restabili de la miezul noptii de miercuri spre joi libertatea deplina de circulatie de o parte si de alta a frontierei comune, au anuntat miercuri cei doi prim-ministri, informeaza agentiile Reuters si TASR. Regimul de libera circulatie intre Cehia si Slovacia va…

- Premierul ceh Andrej Babis a fost acuzat din nou de conflict de interese dupa ce a solicitat o exceptie de la implementarea directivelor UE privind spalarea de bani, transmite dpa. 'Este o exceptie monstruoasa, gandita anume pentru Babis si situatia acestuia', a scris marti pe Twitter directorul…

- Premierul britanic Boris Johnson nu va face obiectul unei anchete penale cu privire la subventii acordate unei femei de afaceri americane de care era apropiat, a anuntat joi Biroul independent pentru comportamentul politiei din Regatul Unit (IOPC), potrivit Reuters si AFP, citate de Agerpres.

- Guvernul ceh nu intentioneaza sa instituie masuri suplimentare impotriva epidemiei de COVID-19, insa viata nu va putea reveni la normal mai devreme de sfarsitul lui mai sau inceput de iunie, daca situatia va fi sub control, a indicat prim-ministrul Andrej Babis, transmite Reuters.Cehia a introdus…

- Premierul ceh Andrej Babis l-a sfatuit duminica pe presedintele american Donald Trump sa poarte o masca pentru a contribui la limitarea raspandirii noului coronavirus, transmite AFP. ''Dl. Presedinte @realDonaldTrump, incercati sa atacati virusul in maniera ceha'', a scris pe Twitter…