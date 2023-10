Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a condamnat, joi, atacurile teroriste brutale si josnice comise de miscarea militanta palestiniana Hamas impotriva Israelului, exprimandu-si in acelasi timp profunda ingrijorare cu privire la situatia umanitara din Fasia Gaza, indica un comunicat al PE.

- Parlamentul condamna in termenii cei mai fermi atacurile teroriste ale Hamas și recunoaște dreptul Israelului de a se apara in conformitate cu dreptul internațional umanitarAsistența umanitara pentru Gaza trebuie intensificata, asigurandu-se, in același timp, ca fondurile UE nu finanțeaza in mod direct…

- Statele Unite nu au in acest moment indicii despre o implicare mai puternica a Iranului in razboiul dintre Israel si gruparea islamista palestiniana Hamas, a declarat marti, 17 octombrie, televiziunii CNN un purtator de cuvant al Casei Albe, transmite Agerpres . Conform agentiei France Presse, la intrebarea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a discutat luni, pentru prima data, la telefon cu premierul israelian Benjamin Netanyahu despre conflictul cu Hamas si l-a informat despre discutiile purtate cu lideri regionali si cu Autoritatea Palestiniana, relateaza AFP. „Partea israeliana a fost informata in special…

- Fostul ministru al Apararii Vasile Dincu spune ca, in contextul razboiului din Israel, starpirea Hamas nu e un lucru simplu. „Nu este foarte simplu, chiar daca unii spun ca forța disproporționata a Israelului ar putea sa rezolve situația sau ceea ce cer in general politicienii, mai ales cei din Israel…

- Loviturile asupra Fașiei Gaza trebuie sa inceteze imediat, altfel Iranul ar putea interveni in conflict. Acest lucru a fost afirmat intr-un mesaj privat trimis Israelului de catre Iran prin intermediul canalelor ONU. Iranul a avertizat Israelul de “consecințe de mare amploare” daca nu va opri loviturile…

- Teheranul a trasmis, prin intermediari, ca s-ar putea implica in conflict, daca operațiunea israeliana in Gaza continua, spun mai multe surse diplomatice citate de site-ul american Axios și de mai multe publicații israeliene. Iranul a trimis sambata un mesaj Israelului, in care a subliniat ca nu dorește…

- Statele Unite exercita presiuni asupra Iranului pentru a opri furnizarea de drone de atac Rusiei, in cadrul discutiilor pentru un acord de reducere a tensiunilor dintre Washington si Teheran, afirma oficiali citati de cotidianul Financial Times, potrivit Mediafax.Administratia presedintelui Joseph…