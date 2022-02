Stiri pe aceeasi tema

- Washingtonul a elaborat recent așa-numita Strategie SUA pentru Indo-Pacific. Ca și agendele precedente, acest document, prin promovarea „amenințarii chineze”, urmarește atragerea de aliați in incercarea de a construi un sistem de alianța inchisa pentru a incercui China, pentru a-și menține hegemonia…

- Comunicat de presa al PE Agenda actualei sesiuni plenare a Parlamentului European, ale carei lucrari se desfasoara la Strasbourg in perioada 14-17 februarie, include intre altele: – PE discuta cu Josep Borrell despre amenințarea militara reprezentata de Rusia la adresa Ucrainei. PE va dezbate miercuri…

- Comunicat de presa al PE • Cetațenii UE doresc ca PE sa apere democrația: o treime dintre respondenți (32%) considera ca aceasta este cea mai importanta valoare ce trebuie aparata, urmata de libertatea de exprimare și de gandire (27%) și protecția drepturilor omului (25%); • Sanatatea publica…

- Comunicat de presa OCDE Accelerarea ritmului reformelor structurale și investirea eficienta a fondurilor UE in paralel cu o administrare fiscala eficienta vor ajuta la consolidarea redresarii și a creșterii viitoare, situație care va crea oportunitați mai bune de progres pentru romani, sustine un nou…

- Comunicat de presa de la PE Dupa 18 luni de informare, eurodeputații solicita țarilor UE sa respecte bunastarea animalelor in timpul transportului și sa faca tranziția de la transportul animalelor vii la cel al carnii. In fiecare an, milioane de animale vii sunt transportate pe cale rutiera, maritima,…

- Comunicat de la Parlamentul European Eurodeputații l-au omagiat pe fostul președinte al Parlamentului European, David Maria Sassoli, intr-o ceremonie care a avut loc luni in deschiderea ședinței plenare de la Strasbourg. La deschiderea ceremoniei, luni dupa amiaza, președinta interimara al Parlamentului…

- Comunicat al Parlamentului European Președintele Parlamentului European, David Sassoli, a decedat la 11 ianuarie. Parlamentul il va omagia in cadrul unei ceremonii care va avea loc luni, la Strasbourg. David Sassoli a decedat marti la Aviano (Italia), unde a fost spitalizat incepand cu 26 decembrie.…

- Acest iaurt de calitate superioara distruge 75% din tumori si peste 95% din celulele canceroase, indica rezultatele cercetarilor efectuate pe soareci in laborator.Broccoli contine agentul anticancerigen sulforafan, iar iaurtul - probiotice care mentin echilibrul natural al organismelor din sistemul…