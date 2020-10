Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o nota exagerat optimista și pe alocuri chiar populista, Parlamentul European a votat astazi o ținta greu de atins: reducerea cu 60% a emisiilor de carbon pana in 2030, comparativ cu anul 1990, susține europarlamentarul PNL Cristian Bușoi, președinte ITRE. In calitate de președinte al…

- Comisia Europeana, care monitorizeaza aplicarea regulilor fiscale, a suspendat la inceputul anului 2020, in contextul recesiunii puternice, reglementarile care prevad mentinerea deficitului bugetar sub nivelul de 3% din PIB si reducerea datoriilor publice, scrie agerpres.ro. "In materie de politici…

- Primaria Brașov, in parteneriat cu Flash Lighting Services, testeaza, in Poiana Brașov, un nou sistem de iluminat inteligent care, pe baza unui sistem radar și a unor senzori de mișcare, creeaza o bula de lumina care se deplaseaza odata cu mașina, biciclistul sau pietonul. Obiectivul acestui sistem…

- Comisia de Mediu a Parlamentului European a adoptat joi un obiectiv cu caracter obligatoriu de reducere cu cel putin 60% a emisiilor de gaze cu efect de sera in UE, mai ambitios decat scopul promis de Comisia Europeana si element cheie al Pactului Verde European, potrivit AFP.Amendamentul…

- Productia de gaze a Uniunii Europene a scazut cu 23% in primul trimestru al acestui an, iar Romania a ramas pe locul doi in topul tarilor care extrag gaze naturale, potrivit unui raport al Directiei Generale pentru Energie din cadrul Comisiei Europene. Astfel, productia totala a UE in primele trei luni…

- Europarlamentarul PNL, Cristian Bușoi, președintele Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie din Parlamentul European și raportor al Parlamentului European pentru Programul EU4Health a avut o intrevedere cu ministrul german al Sanatații cu care a discutat despre prioritațile UE in cadrul președinției…

- CONAF a stabilit o noua cooperare in cadrul consorțiului european „WEgate - Deschidem ușile pentru femeile antreprenoare”, condus de European Small Business Alliance (ESBA) și co-finanțat prin programul COSME - www.wegate.eu. Pentru a sprijini femeile care ar dori sa inceapa sau sa iși extinda afacerile,…