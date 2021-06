Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Parlamentului European a dat joi unda verde angajamentului Uniunii Europene de a atinge neutralitatea climatica pana in anul 2050, adica sa nu emita mai multe gaze cu efect de sera decat poate absorbi, si sa-si reduca emisiile nete de CO2 cu cel putin 55% in anul 2030 fata de 1990, relateaza…

- Emil Boc a avut o intervenție în cadrul Zilelor Europene de Cercetare și Inovare 2021, alaturi de Mariya Gabriel, comisarul UE pentru inovare, cercetare, cultura, educație, tineret și sport. Primarul a vorbit despre „obiectivele ambițioase”…

- Certificatul digital european pentru Covid-19 va fi operational in Romania de la 1 iulie. Documentul are rolul de a facilita calatoriile in Uniunea Europeana (UE). Certificatul digital Covid – 19 va fi emis gratuit și ar trebui sa fie disponibil in de la data de 1 iulie. La solicitarea Parlamentului…

- Conferinta privind viitorul Europei trebuie sa duca la schimbarea tratatelor Uniunii Europene, desi acest lucru cel mai probabil nu se va intampla in cursul actualului mandat al Parlamentului European, iar procesul care incepe prin aceasta consultare a cetatenilor blocului comunitar va avea cu atat…

- Nivelul de dezvoltare dintre statele membre ale Uniunii Europene este inegal, a declarat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis, el pledand pentru "o viziune pe termen mediu si lung pentru Uniunea Europeana". El a intervenit online la dezbaterea "Sa vorbim despre viitorul Europei" (Let's talk…

- Parchetul European (European Public Prosecutor's Office, EPPO), o noua instanta menita sa lupte impotriva fraudei si coruptiei care afecteaza fondurile Uniunii Europene (UE) a intrat in functiune marti, a anuntat sefa parchetului, romanca Laura Codruta Kovesi, care saluta ”un moment istoric” (mai…

- Liderii grupurilor politice din Parlamentul European au inaintat o scrisoare catre președinția portugheza a Consiliului Uniunii Europene prin care cer introducerea de testare gratuita pentru Covid-19 odata cu introducerea noului pașaport de vaccinare, potrivit unui mesaj postat pe Facebook de Dacian…

- Planul stabileste o viziune integrata pentru 2050: o lume in care poluarea sa fie redusa la niveluri care sa nu mai fie daunatoare sanatatii umane si ecosistemelor naturale, precum si etapele necesare pentru a atinge acest obiectiv. Planul interconecteaza toate politicile relevante ale UE in materie…