- Parlamentul din Sri Lanka a decis sa organizeze un vot pe 20 iulie pentru a alege un inlocuitor pentru presedintele Gotabaya Rajapaksa, care a promis sa demisioneze pana miercuri, a declarat presedintele legislativului, relateaza DPA si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Președintele din Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa va demisiona miercurea viitoare (13 iulie), a declarat sambata (9 iulie) președintele parlamentului țarii, dupa o zi de proteste violente in care manifestanții au luat cu asalt reședința oficiala a președintelui și au incendiat locuința premierului din…

- Președintele din Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, a anunțat ca va demisiona dupa ce protestatarii au luat cu asalt reședința sa oficiala și au incendiat casa premierului, potrivit BBC. Sute de mii de oameni au protestat in capitala Colombo, cerand demisia lui Rajapaksa din cauza proastei gestiuni economice.…

- Sute de protestatari au luat cu asalt, sambata, reședința președintelui Gotabaya Rajapaska, din Colombo, capitala statului Sri Lanka, cerand demisia acestuia. Șeful statului a reușit sa fuga cu doar cateva minute inainte ca manifestanții sa invadeze curtea palatului prezidențial. Presedintele Gotabaya…

- Președintele din Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, spune ca i-a cerut ajutor președintelui rus Vladimir Putin sa importe combustibil, in condițiile in care țara sa se confrunta cu cea mai grava criza economica din ultimele șapte decenii, relateaza Reuters.

- Prim-ministrul din Sri Lanka a avertizat cu privire la o penurie de alimente, in contextul in care națiunea insulara se lupta cu o criza economica devastatoare. El a promis ca guvernul va cumpara suficient ingrașamant pentru urmatorul sezon de plantare, astfel incat sa creasca productivitatea in agricultura,…

- O tentativa a opozitiei din Sri Lanka de a forta o motiune de cenzura impotriva presedintelui Gotabaya Rajapaksa, considerat vinovat de criza economica istorica prin care trece aceasta tara, a fost blocata marti in parlament de coalitia guvernamentala, relateaza AFP, dpa si Reuters. Fii la…

- Presedintele srilankez Gotabaya Rajapaksa a decretat vineri stare de urgenta pentru a doua oara in cinci saptamani, acordand puteri extinse fortelor de securitate pentru a raspunde manifestatiilor antiguvernamentale, relateaza AFP, dpa si Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…