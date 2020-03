Parlamentul bulgar a respins ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei La o zi dupa 3 martie, ziua Eliberarii Bulgariei de sub stapânire otomana, Grupul parlamentar al &"Partidului Socialist Bulgar (BSP) pentru Bulgaria&" a pus pe ordinea de zi ca subiect extraordinar o propunere de decizie prin care Adunarea Naționala se pronunta pentru abrogarea sancțiunile împotriva Rusiei, impuse de Uniunea Europeana din cauza anexarii ilegale a Peninsulei Crimeea, relateaza Dnevnik, citat de Rador.



Propunerea BSP a fost respinsa dupa mai bine de o ora de dezbateri.



Doar 82 de parlamentari de la &"BSP pentru Bulgaria&" și Ataka au votat împotriva… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ultimul maresal al Uniunii Sovietice, Dmitri Iazov, implicat in puciul impotriva lui Mihail Gorbaciov si in represiunea miscarii de independenta in Lituania in 1991, a decedat marti la varsta de 95 de ani, potrivit agentiilor de presa ruse, citate de AFP. 'La 25 februarie, maresalul…

- Brusca modificare a Constitutiei, anuntata, miercuri, de presedintele rus Vladimir Putin pare sa îi asigure ramânerea la putere si dupa anul 2024, când el paraseste presedintia. Într-un mod care a luat prin surprindere, Putin a propus pe neasteptate niste amendamente constitutionale…

- Propunerea legislativa, sustinuta de ministrul german al sanatatii Jens Spahn, a fost respinsa cu 379 de voturi impotriva, 292 voturi pentru si trei abtineri.In cadrul unui al doilea vot, parlamentarii si-au dat acordul pentru o legislatie mai moderata in baza careia cetatenii sunt intrebati…

- Parlamentarii germani au votat joi, dupa dezbateri aprinse, impotriva unui proiect de lege in baza caruia fiecare cetatean german ar fi putut deveni automat donator de organe, cu exceptia cazurilor in care persoana respectiva sau rudele acesteia refuza acest lucru in scris, relateaza dpa. …

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri, cu ocazia discursului sau privind Starea Natiunii, ca Moscova are datoria sa protejeze adevarul istoric despre victoria sovietica impotriva fascismului in cel de-al Doilea Razboi Mondial, un subiect controversat pentru multe țari europene, potrivit…

- Aglomeratie mare in aceste zile, la Gara din Capitala. Dupa ce au chefuit alaturi de cei dragi, de sarbatori, moldovenii care muncesc sau isi fac studiile peste hotare au luat din nou calea strainatatii.

- Un misterios val de alerte cu bomba, motivate printr-un pretins furt de monede bitcoin, afecteaza Moscova de aproape o luna, provocând evacuarea a circa 770.000 de persoane în total, dintre care mai mult de 1.000 au fost evacuate luni din 15 tribunale, potrivit agentiei Interfax, preluata…

- Serviciile de securitate ruse (FSB) au afirmat vineri ca au destructurat o celula a organizatiei jihadiste Stat Islamic (SI) care pregatea un atentat si au arestat cinci membri ai acesteia la Moscova, relateaza AFP. Conform FSB, aceasta celula formata din doi cetateni rusi si trei cetateni din tari…