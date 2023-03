Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților și Senatul s-au reunit marți, 7 martie, in plen comun, și au ales președintele Consiliului Național al Audiovizualului si un vicepresedinte al Curtii de Conturi. Astfel, Monica Gubernat, susținuta de PSD, a revenit la conducerea CNA prin votul Parlamentului. De asemenea, Camelia Pricopie,…

- Soția rectorului SNSPA, Remus Pricopie, este susținuta de PSD pentru postul de vicepreședinte al Autoritații de Audit din cadrul Curții de Conturi, noteaza bugetul.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- La jumatatea lunii decembrie 2022, procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, l-au trimis in judecata, in stare de arest preventiv, pe Niculae Badalau, fost consilier de conturi in cadrul Curții de Conturi a Romaniei și vicepreședinte al Autoritații de Audit din cadrul…

- Tribunalul Giurgiu a decis mentinerea in stare de arest preventiv a lui Niculae Badalau, fost consilier de conturi in cadrul Curtii de Conturi a Romaniei si vicepresedinte al Autoritatii de Audit din cadrul aceleiasi institutii. Decizia nu este una definitiva. Tot in acest dosar, Tribunalul Giurgiu…

- Tribunalul Giurgiu va decide maine, 10 ianuarie 2023, libertatea lui Niculae Badalau, consilier de conturi in cadrul Curtii de Conturi a Romaniei si vicepresedinte al Autoritatii de Audit din cadrul aceleiasi institutii. Oricare va fi decizia judecatorilor, aceasta va putea fi contestata la Curtea de…

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 1018/VIII/3 din 27 noiembrie 2022 , procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpaților: BADALAU NICULAE, la data faptelor consilier de conturi…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, joi, contestatia lui Niculae Badalau la masura arestului preventiv. Joi, Niculae Badalau implineste varsta de 62 de ani. Elena Matache, inculpata in acelasi dosar, care initial a fost plasata in arest la domiciliu va merge si ea in arest preventiv, a decis…

- Fostul senator PSD Niculae Badalau se afla, joi dimineata, la Inalta Curte de Casatie si Justitie unde se va lua in discutie contestatia depusa de catre politicianul social-democrat la decizia privind arestarea sa preventiva. Niculae Badalau, aflat in arest preventiv din data de 28 noiembrie, se afla,…