Al doilea transplant pulmonar făcut în România

Al doilea transplant pulmonar făcut în România Foto: Arhivă Echipa Spitalului Clinic Sf.Maria-Bucuresti a efectuat in noaptea de 1 mai un al doilea transplant pulmonar bilateral unui pacient de 47 de ani cu boala bronsectatica. Pacientul se afla in sectia de terapie intensiva si are o evolutie postoperatorie… [citeste mai departe]