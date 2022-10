Parlamentul a uitat de sezonul de vânătoare la cormorani Nu doar ministrul Agriculturii, Petre Daea, are probleme cu cormoranii, ci și ministrul Mediului, Barna Tanczos, dupa cate se pare, care spune ca in cateva saptamani va putea fi anunțat un sezon de vanatoare la cormorani, dupa ce Parlamentul a uitat sa ii includa in Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic. ”Am discutat cu colegii de la biodiversitate. Avem un proiect de modificare a legii, care in momentul in care a aprobat tabelul cu specii de pasari care sunt permise la vanatoare, Parlamentul a uitat la cormoran cifra 0. Adica, in momentul de fața, pana modificam legislația, nu putem… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

