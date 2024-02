Stiri pe aceeasi tema

- Inchisoare și sancțiuni pentru persoanele care comit distrugeri prin proteste ecologiste in Italia, unde Parlamentul a aprobat legea dorita de guvern.Astfel, degradarea bunurilor culturale și peisagistice va fi pedepsita cu inchisoare de la unu la cinci ani, fie ca este vorba de o acțiune izolata…

- Anul viitor, bugetul Romaniei va fi axat pe investitii in valoare de circa 7% din PIB, precum si pe o crestere economica de 3,4%, in timp ce deficitul bugetar este estimat la 5% din PIB.Pe 20 decembrie, Camera Deputatilor si Senatul a adoptat, in plenul reunit, proiectul legii bugetului de stat pe anul…

- Banuielile mele privitoare la Marcel Ciolacu se adeveresc pe zi ce trece. Cu fiecare ieșire la rampa, omul iși tradeaza goliciunea politica, morala și intelectuala. Monteaza prostii pe banda rulanta pentru a-și etala virtuțile și planurile. In fapt, nu-și dezvaluie decit mușchii fleșcaiți și gindirea…

- Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege al PNL privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni din sfera traficului de droguri, precum si pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare.…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc luni in sedinta comuna pentru numirea membrilor Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara. Social-democratul Alexandru Petrescu si Gabriel Avramescu (PNL) sunt cotati cu cele mai mari sanse pentru functiile de presedinte si prim-vicepresedinte al Autoritatii…

- Persoanele fizice care fumeaza in toate spatiile publice inchise, spatiile inchise de la locul de munca, mijloacele de transport in comun, locurile de joaca pentru copii, cu exceptia spatiilor in care sunt cazate persoanele private de libertate, risca amenzi de la 100 de lei la 500 de lei, prevede un…