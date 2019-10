Aproximativ 299 de parlamentari au sustinut motiunea pentru alegeri anticipate, din cele 434 de voturi de care avea nevoie Johnson. Deputatii britanici au supus la vot, luni dupa-amiaza, o motiune a premierului Boris Johnson care propune organizarea de alegeri anticipate pe 12 decembrie.

Liderul conservator spera ca pana la acea data sa obtina adoptarea in parlament a textelor necesare pentru punerea in aplicare a acordului de Brexit convenit in urma cu zece zile la Bruxelles. Toate tarile UE au convenit saptamana trecuta asupra necesitatii unei a treia amanari a Brexitului pentru a…