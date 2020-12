Parlamentare2020/Ludovic Orban: Demisia, un gest de onoare şi de demnitate după aceste alegeri Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, ca a demisionat din functia de premier ca un gest de "onoare si demnitate", urmare a rezultatului inregistrat de PNL la alegerile parlamentare, subliniind ca demersul a fost unul de natura personala la care s-a gandit de cand a vazut rezultatul votului. "Am considerat ca este un gest de onoare si de demnitate, dupa aceste alegeri (...). Am facut acest gest exact din motivele pe care le-am explicat in declaratia mea publica . Este o decizie care era fireasca pentru a arata ca nu ma cramponez de pozitia de premier, pentru a arata foarte limpede… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

