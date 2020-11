Parlamentare2020/Antal Lóránt (UDMR): Menţinerea identităţii este extrem de importantă, dar avem nevoie şi de dezvoltare economică Senatorul UDMR Antal Lorant a declarat, pentru AGERPRES, ca are "trei prioritati strategice" pentru urmatorii patru ani, ce vizeaza dezvoltarea economica a judetului Harghita, punctand faptul ca mentinerea identitatii comunitatii maghiare este importanta, dar este nevoie si de dezvoltare economica. Parlamentarul UDMR a aratat ca principalul obiectiv pentru urmatorii patru ani este "dezvoltarea retelelor de gaze naturale in judetul Harghita, deoarece sub 30% din gospodarii sunt conectate la reteaua de gaze". De asemenea, se intentioneaza dezvoltarea retelelor electrice din Harghita, Antal Lorant… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

