Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia PSD Vrancea a anuntat, marti seara, ca si-a desemnat candidatii la alegerile parlamentare, fostul lider al filialei Marian Oprisan fiind primul pe lista pentru Senat, in timp ce Nicusor Halici deschide lista pentru Camera Deputatilor.

- Marian Oprisan deschide lista PSD Vrancea pentru Senatul Romaniei la alegerile parlamentare din 6 decembrie, potrivit unui comunicat de presa transmis de organizatia judeteana a social-democratilor.Organizatia PSD Vrancea si-a desemnat, marti, candidatii la alegerile din 6 decembrie pentru…

- Foto Lucian Curelariu Consiliul Județean al PSD Vrancea a validat azi cu unanimitate de voturi listele de candidați ale social democraților vranceni la alegerile parlamentare din data de 6 decembrie. Consiliul Județean al PSD este format din 178 de membri. De menționat ca inițial, Marian Oprișan a refuzat…

- Foto Lucian Curelariu Consiliul Județean al PSD Vrancea a validat azi cu unanimitate de voturi listele de candidați ale social democraților vranceni la alegerile parlamentare din data de 6 decembrie. Consiliul Județean al PSD este format din 178 de membri. De menționat ca inițial, Marian Oprișan a refuzat…

- Alianța USR PLUS Suceava și-a stabilit candidații pentru alegerile parlamentare care vor avea loc in data de 6 decembrie 2020. Stabilirea candidaților și a locului acestora pe listele pentru Camera Deputaților și Senatul Romaniei s-a facut in urma unor alegeri interne, la care au participat 163 de ...

- Pe lista de candidati a Organizatiei Judetene a PMP Suceava pentru alegerile din decembrie s-ar putea regasi presedintele partidului, europarlamentarul Eugen Tomac. El a declarat intr-o conferinta de presa, la Suceava, ca a luat decizia de a candida la alegerile parlamentare din decembrie si ca a primit…

- Daniel Tudorache a declarat la Digi24 ca el și Marian Oprișan, ambii perdanți la locale, s-ar putea regasi pe listele PSD pentru alegerile parlamentare.CITEȘTE ȘI: Nas infundat: Remediile care te ajuta sa poți respira fara probleme“Daca (candidații la alegerile locale – n.red.) au luat un…

- Președintele Partidului Social Democrat Bistrița-Nasaud, Emil Radu Moldovan, a anunțat ca data de 9 octombrie este termenul limita pana la care pot fi depuse candidaturile pentru alegerile parlamentare. ”Deschidem perioada depunerii candidaturilor pentru alegerile parlamentare care vor avea loc in 6…