Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul județului Suceava, in conformitate cu prevederile Legii nr.208/2015 cu modificarile și completarile ulterioare, s-au dispus toate masurile pentru buna organizare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din data de 06 decembrie 2020, informeaza Prefectura Suceava. La aceste alegeri,…

- Instituția Prefectului – Județul Iași a a pus la punct ultimele detalii cu privire la buna desfașurare a alegerilor parlamentare care vor avea loc pe 6 decembrie. S-a avut in vedere respectarea protocoalelor sanitare care au scop limitarea raspandirii virusului SARS-CoV-2. Cu ajutorul primarilor, au…

- N. Dumitrescu La sfarșitul saptamanii trecute, la Ploiești au fost aduse buletinele de vot pentru alegerile parlamentare, care au fost tiparite la București. Pentru alegerile din 6 decembrie, pentru Prahova au fost tiparite 720.625 de buletine de vot pentru Camera Deputaților și tot atatea pentru Senat,…

- Mai au rost videoconferințele daca in ziua alegerilor nu se respecta masurile prevazute? Prefectul Radu Bud a participat in data de 12 noiembrie 2020 la ședința in sistem videoconferința a Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activitaților de organizare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților…

- Luni, 26 octombrie a avut loc in sistem videoconferința, ședința Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activitaților de organizare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, informeaza Prefectura Suceava. La ședința a participat ministrul afacerilor interne, Marcel Vela, secretarii…

- Sunt vizate diverse tipuri de manusi, combinezoane, viziere, masti, botosi, seringi, pungi, saci de diferite tipuri, perfuzii. Sunt peste 1 milion de produse ce vor fi livrate, dupa cum puteti vedea, sintetic, in Fisa de Date a licitatiei https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100104445…

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a anuntat ca, in sedinta de Guvern de joi, au fost adoptate doua hotarari privind organizarea alegerilor parlamentare, sumele destinate desfasurarii scrutinului ridicandu-se la 625 de milioane de lei. „In ceea ce priveste organizarea alegerilor, au fost…

- Ministerul de Interne, Marcel Vela, anunta ca in urmatoarea sedinta de Guvern vor fi aprobate doua noi acte normative necesare pentru derularea alegerlor din 27 septmbrie si da asigurari ca ”atat alegerile locale, cat si cele parlamentare se vor organiza in conditii de deplina legalitate, siguranta…