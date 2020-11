Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, miercuri, ca alegerile parlamentare nu trebuie amanate pentru ca un partid sau altul sa se simta mai bine pregatit. Șeful statului a adaugat ca aceste alegeri trebuie sa aiba loc la termen, fiind fundamentale pentru modul in care se va gestiona pandemia…

- "Am vazut cu totii pozitia PNL si a presedintelui Klaus Iohannis, care, inclusiv ieri, la Bruxelles, dupa preocuparile pentru incalzirea globala, ne-a spus iar despre anumite masuri de combatere, masca, spalat. As fi vrut, ca si dumneavoastra, sa ii vad mai vehementi, daca pot sa spun asa, privind…

- Augustin Zegrean a declarat, miercuri seara, pentru AGERPRES , ca alegerile parlamentare se vor desfașura pe 6 decembrie doar daca presedintele Klaus Iohannis trimite la reexaminare legea adoptata de Parlament. Curtea Constituționala a publicat, miercuri, motivarea deciziei prin care judecatorii au…

- Pro Romania si ALDE au decis sa aiba candidati comuni la alegerile parlamentare si sa formeze un singur partid – Pro Romania Social Liberal, a anuntat, joi, liderul Pro Romania, Victor Ponta. „Este momentul sa lasam de o parte orice ezitari si sa ne unim fortele pentru a opri actuala guvernare si de…

- "Cel mai corupt partid din istoria Romaniei, cel care a mutilat justitia, a schilodit institutiile democratice politizandu-le complet si care si-a cocotat beizadelele si camarila in functii publice mai primeste un cadou: poate sa decida cand vor avea loc alegerile parlamentare. Sunt convins ca, daca…

- Judecatorii Curții Constituționale au respins, marți, sesizarea președintelui Klaus Iohannis și au decis ca Parlamentul stabilește data alegerilor parlamentare din acest an. Pe 17 august, presedintele Klaus Iohannis a sesizat CCR in legatura cu Legea privind unele masuri pentru organizarea alegerilor…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis un mesaj cu prilejul inceperii anului școlar preuniversitar The post VIDEO Mesajul președintelui Iohannis la inceput de an școlar appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: VIDEO Mesajul președintelui Iohannis la inceput de an școlar…

- Liderul PSD a adaugat ca este inadmisibil ca seful statului sa se spele pe maini de Guvernul sau care nu a fost capabil sa faca nimic pentru ca deschiderea in siguranta a scolilor. "Trist președinte, jalnic profesor! Este inacceptabil sa te speli pe maini pentru ca Guvernul TAU n-a…