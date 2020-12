Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a primit o amenda consistenta de 12.500 de lei pentru ca facea propaganda electorala chiar in ziua votului pentru alegerile parlamentare. In plus de asta, persoana in cauza nu purta masca sanitara de protecție Conform IPJ Iași, incidentul a avut loc la o sectie de votare din municipiul Pascani.…

- Un tanar de 21 de ani din judetul Arad a fost obligat de politisti sa stearga un mesaj electoral postat pe o retea de socializare chiar in ziua votului, el acceptand si primind un avertisment. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arad, Adina Aconstantinesei,…

- Polițiștii hunedoreni, impreuna cu jandarmii și polițiștii locali sunt zilnic implicați in diferite activitați de control pentru prevenirea și raspandirea COVID-19. Astfel ca, in urma unor controale in zonele aglomerate și in mijloacele de transport de pe raza județului Hunedoara, oamenii legii au…

- Ziarul Unirea FOTO| O persoana care nu a respectat masura carantinarii și 208 persoane care nu purtau sau purtau necorespunzator masca de protecție sanitara, amendați cu peste 5.000 de lei, in urma controalelor din ultimele 24 de ore O persoana care nu a respectat masura carantinarii și 208 persoane…

- Managerului Institutului Național de Boli Infecțioase “Matei Balș” din București, prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, a declarat duminica, in conferința de presa in care și-a anunțat candidatura din partea PSD la alegerile parlamentare, ca „abia in 2023” Romania ar putea sa scape de coronavirus.Citește…

- Un club din orasul Corabia, in care se aflau la o petrecere 170 de persoane, a fost sanctionat cu amenzi in valoare de 30.000 de lei, in urma unui control privind masurile de protectie sanitara, au anuntat duminica reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt. In urma verificarilor…

- Politia Capitalei a aplicat sanctiuni in valoare totala de 21.500 de lei organizatorului unei petreceri in clubul Nuba din Bucuresti, la care participantii nu purtau masti de protectie, precum si administratorului societatii comerciale in spatiul careia a avut loc evenimentul, noteaza Agerpres."Ca urmare…

- O persoana din municipiul Targu Secuiesc a fost amendata cu 1.800 de lei pentru ca a refuzat sa poarte masca de protectie in incinta sectiei de votare, potrivit Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Covasna. „La o sectie de votare din municipiul Targu Secuiesc, o persoana a refuzat sa poarte masca…