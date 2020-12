Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a avut o prima reacție, duminica seara, dupa ce rezultatul exit-poll-ului CURS-AVANGARDE de la ora 21.00 a dat PSD caștigator al alegerilor parlamentare 2020. “Aș vrea doar sa le mulțumesc tuturor romanilor care au ieșit din casa azi și au votat. Prezența foarte mica cred ca e un mare semn […] The post PARLAMENTARE 2020. Reacția lui Victor Ponta dupa primul exit-poll appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .