- Ȋn al doilea trimestru din 2020 este evidenta, potrivit Institutului Național de Statistica (INS), creșterea numarului persoanelor ocupate, dar absente de la locul de munca. Adica 9,9% din populația ocupata a Romaniei – un total de 841.000 de romani – nu au lucrat nici macar o ora la locul de munca.…

- Așezat pe un scaun, un muncitor roman incaseaza fara sa riposteze pumni și picioare de la un alt barbat. Acesta din urma este fiul patronului unei agenții de plasare a forței de munca din Olanda. “Vreau sa știe toți romanii care vor sa vina aici la munca, sa nu ajunga la Reyhan”, marturisește tanarul,…

- Anul 2021 se anunța un an plin de incertitudini din toate punctele de vedere, atat pe plan intern, cat și pe plan extern. In ce privește Romania, ne așteptam ca alegerile din decembrie sa aiba o...

- Costul orei de munca a crescut in al doilea trimestru al anului fața de primul trimestru cu 11,5%, conform datelor Institutului Național de Statistica (INS). Creșterea a fost de 16% comparativ cu același trimestru din 2019, iar majorarea este determinata de intreruperea activitații de catre pandemie,…

