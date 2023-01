In noiembrie 2008, primul hotel Atlantis din Dubai a fost inaugurat cu multa fanfara – un foc de artificii de 5 milioane de dolari, oaspeți de prima mana din intreaga lume și un spectacol susținut de vedeta pop Kylie Minogue. Paisprezece ani mai tarziu, Atlantis The Royal, la doar o scurta plimbare de stațiunea original, […] The post Pariu de lux in Dubai: Beyonce și hotelul Atlantis The Royal. 100.000 de dolari pe noapte! first appeared on Ziarul National .