Stiri pe aceeasi tema

- Decizie fara precedent a muzeului de ceara din Paris. Statuia președintelui rus Vladimir Putin a fost retrasa de la expoziție, in semn de protest fața de acțiunile militare ale armatei ruse in Ucraina. In locul statuii sale ar putea fi pusa figura a unui personaj extrem de popular. Statuia de ceara…

- Muzeul Grevin din Paris a anuntat ca a renuntat la statuia din ceara a presedintelui rus Vladimir Putin in semn de protest fata de invadarea Ucrainei si dupa ce lucrarea a fost avariata de un grup de vizitatori pe durata weekendului trecut, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Statuia, care a fost…

- Muzeul Grevin din Paris a anuntat marti ca a renuntat la statuia din ceara a presedintelui rus Vladimir Putin in semn de protest fata de invadarea Ucrainei si dupa ce lucrarea a fost avariata de un grup de vizitatori pe durata weekendului trecut, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii…

- Muzeul Grevin din Paris a retras de la expoziție statuia de ceara a președintelui Vladimir Putin, in semn de protest fața de invazia rusa in Ucraina. In locul ei ar putea fi amplasata o statuie a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters.

- Muzeul Grevin din Paris a retras marți, 1 martie, statuia de ceara a președintelui rus Vladimir Putin, in semn de protest dupa invazia sa in Ucraina, informeaza Reuters, care adauga ca statuia a fost deteriorata de vizitatori in weekend."Astazi nu mai este posibil sa prezentam un personaj ca el… pentru…

- Statuia, care a fost creata in 2000, a fost mutata intr-un depozit pana la noi ordine, iar muzeul ia in considerare inlocuirea ei cu o statuie a președintelui ucrainean Volodimir Zelensky, relateaza Reuters .„Astazi nu mai este posibil sa prezentam un personaj ca el… pentru prima data in istoria muzeului…

- Oficializarea alianței dintre Rusia și China impotriva Occidentului, care a avut loc la Beijing, este, inainte de orice, un raspuns la aroganța americana perceputa, intr-un moment de relativ declin al influenței politice a unei țari din ce in ce mai sfașiata intre facțiunile interne rivale, potrivit…

- Cancelarul german, Olaf Scholz, a anuntat miercuri seara ca va merge "in curand" la Moscova pentru discutii cu presedintele rus, Vladimir Putin, in incercarea de a dezamorsa criza din jurul Ucrainei, noteaza AFP. "Voi merge in Statele Unite", la 7 februarie, unde este programata o intalnire…