Stiri pe aceeasi tema

- Pamela Anderson a spus „DA!” pentru a șasea oara. Actrița in varsta de 53 de ani s-a casatorit cu bodyguardul ei, culturistul canadian Dan Hayhurst. Ceremonia a avut loc in curtea propriei sale case de pe Insula Vancouver. A fost intima și a avut loc in Ajunul Craciunului, a confirmat o sursa pentru…

- Grila noua. Ce emisiuni va transmite zilnic Pro TV! Luna februarie vine cu o mulțime de surprize pentru telespectatorii Pro TV. De departe, cel mai așteptat show este Romanii au Talent. In premiera, emisiunea va fi transmisa de doua ori pe saptamana, lunea și vinerea. Noul sezon debuteaza pe 5 februarie.…

- A invins cancerul, dar l-a rapus COVID-ul Larry King a fost, este și va ramane un etalon pentru orice jurnalist. Este unul dintre pionierii interviurilor in direct. A avut ocazia, in peste 60 de ani de cariera, sa intervieveze peste 50.000 de persoane. Printre aceștia, personalitați de top din sfera…

- Aplicații de mobil contra insomniei Cu toții avem nevoie de somn pentru a funcționa la capacitate maxima. Din pacate insa, insomnia reprezinta o problema din ce in ce mai des intalnita in ultima vreme. Stresul iși pune amprenta asupra multor oameni, iar aceștia ajung sa nu mai poata dormi așa cum trebuie.…

- Petrecerile corporative, zile de naștere și alt tip de manifestații ar putea fi interzise pana pe 15 ianuarie. Anunțul a fost facut de catre primarul capitalei, Ion Ceban, in cadrul ședințe Primariei.

- Mai mulți utilizatori de Facebook Messenger și Instagram intampina probleme tehnice atunci cand folosesc aceste platforme, precum și platforma dedicata companiilor, Workplace, a anunțat compania.

- Daiana Anghel, momente grele. Soțul ei a facut infarct! Daiana Anghel are parte de un final de an nu tocmai placut. Soțul vedetei, Sorin Gonțea, a suferit zilele trecute un infarct. Anunțul a fost facut chiar de Daiana Anghel pe contul ei de Instagram, cont urmarit de aproape 200.000 de oameni. Vezi…

- Steliano Filip (26 de ani), fotbalistul lui AE Larisa, a postat un mesaj emoționant pentru soția sa, Bianca, cu ocazia zilei de naștere a acesteia. Steliano și Bianca sunt casatoriți din 2017, dupa ce au inceput o relație in urma cu aproximativ 6 ani. Sambata, de ziua de naștere a Biancai, Steliano…