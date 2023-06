Stiri pe aceeasi tema

- Administratorii provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Drumuri Judetene Constanta SA au aprobat cu unanimitate de voturi, numirea lui Dorel Sauciuc in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie provizoriu al societatii pana la data de 12.08.2023.In cadrul aceleiasi sedinte…

- Bernard Arnault, francezul considerat cel mai bogat om de pe planeta, a inregistrat o pierdere de 11,2 miliarde de dolari intr-o singura zi. Motivul acestui declin financiar se datoreaza ingrijorarilor legate de incetinirea economiei americane, care ar putea duce la o scadere a cererii de produse de…

- Festivalul Filmului European ajunge, in premiera, la Botoșani, intre 18-21 mai Botoșani va fi gazda, in premiera, pentru Festivalul Filmului European, organizat de Institutul Cultural Roman. Debutul evenimentului va fi joi, 18 mai, la ora 19:00, la Cinema „Unirea”, urmand a se derula pana duminica seara,…

- Mircea Rednic, 61 de ani, revine ca antrenor in Superliga, tocmai a semnat cu UTA, echipa pe care trebuie sa o mențina in primul eșalon. Experiențele ratate ale „Puriului” din ultimii ani ii fac pe fanii aradenilor sa nu creada deloc in decizia conducerii: „Suntem deja in B!”. Azi dimineața, pagina…

- Dorian Ștefan, 65 de ani, a jucat ca fundaș central la Soimii Sibiu, FC Arges, Victoria Bucuresti și Valerenga # Povestește momentele de panica pe care le-a simțit la un meci, dar și cum a trait episodul in care un oficial al clubului sau a fost arestat - Domnule Ștefan, povestea cu fotbalul cum a inceput?-…

- Blogger-ul rus Vladlen Tatarsky, pe numele sau real Maxim Fomin, ucis duminica in cafeneaua care a explodat in Sankt Petersburg, este unul din „corespondenții de razboi” cei mai faimoși pe rețelele sociale din Rusia, potrivit BBC.Bloggerul este din orașul ucrainean Makiivka (regiunea Donbas) și canalul…

- La nivelul Complexului Energetic Oltenia sunt așteptate schimbari cu privire la management. Este vorba de numirea noilor membri ai Consiliului de Supraveghere. In structura de conducere a Complexului Energetic Oltenia sunt disponibile sapte posturi, care trebuie sa fie ocupate in urma unei activitați…

- Romania a debutat sambata seara in preliminariile EURO 2024, caștigat partida cu Andorra, 2-0. Urmatorul meci al „tricolorilor” e marți, cu Belarus, tot de la ora 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Prima TV. Partida din Andorra a facut ca postul Antena 1, care a transmis meciul, sa fie lider…