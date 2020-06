Părinţii trebuie să spele zilnic uniforma de şcoală a copiilor pentru a preveni infectarea cu coronavirus In timp ce unele scoli din Marea Britanie au renuntat la tinuta obligatorie, iar copiii pot sa vina imbracati relaxat la scoala, sunt si unele centre educationale care au inca un cod vestimentar impus, cu diferite piese care nu sunt chiar atat de usor de curatat acasa. Dupa ce studiile au aratat ca coronavirusul poate trai pe suprafețe precum imbracaminte sau prosoapele pana la 72 de ore, parinților li s-a cerut sa spele zilnic hainele pe care copiii le-au purtat la școala. Experții spera ca acest lucru va opri raspandirea și va proteja copiii și parinții. De asemenea, indeamna oamenii… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

