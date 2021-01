Stiri pe aceeasi tema

- Elveția nu mai are paturi libere in secțiile de terapie intensive, a anunțat marți o asociație a medicilor din aceasta țara, scrie hotnews . Grupul a indemnat pacienții care sunt deosebit de vulnerabili in fața coronavirusului sa ia in considerare scrierea unui testament in care sa specifice daca vor…

- Nicola Collins (42 de ani) din Birkenhead, Anglia, ii gatea fiicei sale Autumn un tort cand a suferit un atac epileptic. Incidentul a avut loc in data de 28 octombrie a anului acesta. Dupa ce mama ei s-a prabușit pe podeaua bucatariei, Autumn a incercat sa-i puna o perna sub cap, insa nu a reușit sa-i…

- Dintr-o data, șase jucatori de la prima echipa a lui Ajax, inclusiv capitanul Tadic, și cinci de la Jong Ajax au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus. Explozie de cazuri de COVID-19 la Amsterdam. Medicii lui Ajax au fost șocați cand au aflat ca 11 jucatori de la prima (șase) și a doua echipa (cinci)…

- Veste buna pentru bistrițeni! Incepand cu luna noiembrie, la Policlinica Bistrița, ecografiile sunt gratuite. E vorba de cele de la cabinetul de endocrinologie. O veste buna pentru bistrițenii cu probleme endocrinologice. Sau pentru cei ce suspecteaza ca ar avea stfel de probleme. Incepand cu luna noiembrie,…

- Medicii infectionisti din Iasi avertizeaza ca profilul bolnavului de COVID-19 s-a schimbat substantial, simptome precum pierderea gustului sau a mirosului, decisive pana acum, nemaifiind relevante acum in stabilirea diagnosticului, scrie Ziarul de Iași. Nici febra sau durerile musculare nu mai sunt…

- Un copilas nascut prematur, la doar 23 de saptamani, a supravietuit sase ore in frigiderul morgii unui spital din orasul mexican Puebla, scrie thesun, citat de fanpage.it . Bebelusul, nascut prematur miercuri dimineata, la ora 4, a fost declarat mort de catre medici imediat dupa ce a venit pe lume si…

- Medicii pediatri fac un apel important catre parinti. Copiii trebuie dusi la doctor la aparitia primului simptom care seamana cu cel al infectarii cu coronavirus, spun specialistii. In cazul celor mici, diferenta dintre COVID-19 si alte boli poate fi facuta doar prin test, pentru ca simptomele copiilor…