- O tanara din Cluj-Napoca, data disparuta de familie in urma cu doua zile, a fost gasita astazi decedata pe un camp din extravilanul comunei Garbau. Familia a sesizat dispariția tinerei marți, dupa ce aceasta plecase de dimineața de acasa și nu s-a mai intors. „Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost…

- Shara a fost gasita moarta in casa unui tanar de 19 ani și zaceqa intr-o balta de sange. Parinții fetei au urmarit modul in care a fost facuta ancheta și au revenit cu acuzații grave. Tatal fetei a spus ca ambulanțierul l-ar fi asigurat pe bpiat ca va scapa de probleme.

- Mai bine de patru luni au trecut de cand Shara a fost gasita moarta in casa unui tanar de 19 ani din Piatra Neamț. Dupa ce anchetatorii au stabilit ca decesul tineri a fost provocat in urma unei supradoze, iar in prezent șase polițiști sunt cercetați, acum au aparut și imagini de pe camerele de supraveghere,…

- Familia unui primar din județul Argeș trece prin momente cumplite. Tanara soție a edilului a fost gasita fara suflare. Femeia avea 32 de ani și era mama a trei copilași. Nenorocirea a avut loc in Botesti, judetul Arges, acolo unde sotia primarului din localitate a fost gasita moarta in propria locuinta,…