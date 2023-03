Părinții se opun testării antidrog în școli Reprezentanții parinților se opun testarii antidrog, invocand drept motiv faptul ca elevii deveniți victime au nevoie de suport, nu sa fie aratați cu degetul. Reacția parinților vine in contextul declarațiilor controversate ale directoarei de la Colegiul Național „I.L. Caragiale, care a dezvaluit ca parinții carora le-a spus ca au copii care se drogheaza au amenințat-o cu judecata daca nu vine cu dovezi. „Cand voi avea dovezi, voi merge cu ele la DIICOT și Poliție”, a fost replica directoarei. De cealalta parte, reprezentanta asociației „Parinții cer schimbare”, Andreea Ionescu a declarat ca e… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

