- Anunțul a fost facut de ministrul Muncii, Raluca Turcan, potrivit site-ului Edupedu.ro . Conform sursei citate, noul stimulent de 1.500 de lei, adoptat de Guvern, printr-o ordonanța de urgența, miercuri, 7 aprilie, il inlocuiește pe cel de 650 de lei aplicat in prezent. Ce prevede noua ordonanța, potrivit…

