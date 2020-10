Părinţii copiilor care învaţă acasă sau în sistem online vor primi 75 % din salariu. Actul normativ aprobat de Guvern Parinții copiilor din unitațile de invațamant care funcționeaza in scenariile galben și roșu vor primi zile libere platite. Ordonanța de urgența a fost aprobata in ședința de Guvern de joi seara. „Un parinte va putea sa solicite angajatorului zile libere platite pentru a supraveghea copilul care invata acasa, in sistem online, numai daca specificul muncii […] Citește Parintii copiilor care invata acasa sau in sistem online vor primi 75 % din salariu. Actul normativ aprobat de Guvern in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta de urgenta care prevede acordarea de zile libere platite pentru parintii copiilor din unitati de invatamant sau de educatie anteprescolara si prescolara care functioneaza in scenariile galben si rosu a fost aprobata de Guvern. Guvernul a adoptat, joi seara, Ordonanta de Urgenta pentru completarea…

- Ordonanta de urgenta care prevede acordarea de zile libere platite pentru parintii copiilor din unitati de invatamant sau de educatie anteprescolara si prescolara care functioneaza in scenariile galben si rosu a fost aprobata de Guvern.

- Guvernul a discutat joi, in prima lectura, un proiect de ordonanta de urgenta care prevede ca parintii vor putea beneficia de zile libere in perioadele in care copiii lor invața online, a anunțat vicepremierul Raluca Turcan, la inceputul ședinței. Practic, vor putea primi aceste zile libere pentru a…

- Un proiect de ordonanta de urgenta, conform caruia parintii vor beneficia de zile libere in perioadele in care copiii lor studiaza in sistem online, figureaza pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de joi, in prima lectura. Propunerea de suplimentare a ordinii de zi cu acest proiect a venit din partea…

- Ca urmare a numarului ridicat de cazuri confirmare cu coronavirus in ultimele zile, Primaria Municipiului Aiud a dorit sa vina cu o serie de precizari utile pentru parinții din oraș. „In atenția parinților! Ca urmare a suspendarii cursurilor școlare va reamintim ca: Potrivit art. 1 din O.U.G. nr. 147/2020…

- Ziarul Unirea Ce categorii de angajați pot cere zile libere platite pentru a sta cu copilul acasa, daca acesta face școala online Școala a inceput de numai o saptamana, dar in multe unitați de invațamant deja s-a trecut la scenariul inițial. Acolo unde au aparut cazuri de coronavirus, scenariul galben…

- Atunci cand școala se face online, iar parinții vor sta acasa pentru a supraveghea copiii, aceștia pot primi zile libere și bani de la stat. Este o facilitate analizata de Guvern intr-un proiect de ordonanța de urgența. Sprijinul financiar este destinat parinților cu copii pana la varsta de 12 ani,…

- Veste excelenta pentru parinții care trebuie sa aiba grija de copii daca aceștia au cursurile online! Unul dintre parinți va primi zile libere pentru care statul va acoperi cheltuielile, in cazul suspendarii cursurilor la școala unde invața copilul, potrivit unui proiect de ordonanța de urgența care…