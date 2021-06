Stiri pe aceeasi tema

- Situarea Australiei pe fusul orar face ca ziua sa inceapa „mai devreme” in aceasta parte a lumii, astfel ca romanii de acolo au fost marți primii de pe Glob care i-au cinstit pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Parintele Episcop Mihail al Australiei și Noii Zeelande a oficiat marți Sfanta…

- Parlamentul European a adoptat ieri un raport prin care le cere celor 27 de state membre ale Uniunii Europene sa garanteze accesul femeilor la avort, supus unor legi extrem de restrictive in unele state membre, si sa asigure in acelasi timp accesul la “o contraceptie de calitate si la preturi accesibile”,…

- Peste 1.700 de elevi și preșcolari din municipiul Deva trec, anual, pragul celor doua cabinete stomatologice școlare, beneficiind de consultații și tratamente gratuite, acordate de medici angajați ai Direcției de Asistența Sociala Deva. Cabinetele stomatologice școlare funcționeaza zilnic,…

- Novak Djokovici, liderul ATP, l-a invins in finala Roland Garros 2021 pe grecul Stefanos Tsitsipas, numarul 5 mondial, scor 6-7 (6), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4, in patru ore si 11 minute și a devenit campionul de anul acesta. Grecul Tsitsipas a caștigat primele doua seturi și parea ca sarbul nu mai are putere,…

- Mihaela Buzarnescu (33 ani, 157 WTA) s-a calificat in optimile turneului de tenis WTA de la Belgrad, dotat cu premii totale de 235.238 dolari, dupa ce a invins-o duminica seara pe Patricia Tig (26 ani, 64 WTA) in trei seturi, 4-6, 7-5, 6-2. Buzarnescu si-a adjudecat victoria dupa aproape trei ore, ambele…

- Primaria Municipiului Iasi va deschide, de luni, un nou centru de vaccinare impotriva COVID-19 fara programare prealabila, la cinematograful Victoria. Sebastian Buraga, purtatorul de cuvant al Primariei Iasi, a anuntat ca noul centru va fi deschis in incinta cinematografului Victoria, incepand de luni,…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a transmis un mesaj pentru romanii din diaspora inainte de Sarbatorile Pascale. „Intrucat, in Patriarhia Romana, anul 2021 este in mod deosebit dedicat romanilor din afara Romaniei, adresam romanilor de pretutindeni un mesaj parintesc de multa pretuire,…

- Orasul Perth, capitala statului australian Western Australia, precum si regiunea invecinata Peel vor intra intr-un lockdown neprevazut, dupa ce un barbat a fost testat pozitiv pentru COVID-19 la finalul perioadei de carantina pe care a petrecut-o intr-un hotel, informeaza Reuters. Potrivit autoritatilor…