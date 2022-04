„Cea mai periculoasa afirmație mi s-a parut a fi facuta de un domn care a ținut ani de zile capatosul listelor de rating, un om pe care l-am respectat și il respect in continuare. Afirmația ca „nu lupt pentru Romania, ca nu suport politicienii” are in ea un pericol extrem de mare și e Sambata Mare și merita sa aducem aminte de asta. In 1907, Generalul Averescu conducea trupele care au executat țaranii. Trebuie sa recunoaștem ca Ramnicu Sarat, Jilava s-au activat in vremea aceea. Peste 7 ani, militarii din subordinul lui Averescu aparau Oituzul. Trebuie sa ne venim in fire. Țara este țara. Și eu…