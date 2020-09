Stiri pe aceeasi tema

- Parintele Calistrat Chifan de la Manastirea Vladiceni, care le recomanda enoriasilor sa faca gargara cu apa si sare si sa foloseasca agheasma, tuica si albastru de metil pentru a preveni imbolnavirea cu noul coronavirus , a anuntat pe pagina sa de Facebook, ca a fost infectat cu SARS-CoV-2 si ca se…

- Duhovnicul a postat un mesaj pe pagina de Facebook in seara zilei de vineri, 4 septembrie. Parintele Calistrat ii asigura pe urmaritori ca este bolnav de COVID-19. - "DOAMNE IISUSE HRISTOASE FIUL LUI DUMNEZEU, MILUEȘTE-MA PE MINE PACATOSUL"!(Rugaciunea isihasta). - Un mesaj scurt de…

- Este vorba de preotul de la manastirea Vladiceni din Iasi, care de curand recomanda contra infectarii cu Sars CoV-2 gargara cu apa și sare sau „o gura de tuicuta". „Spre știința bunilor creștini, timp de 10 sau 14 zile, nu ne putem vedea la Manastirea Vladiceni. In urma unei raceli severe ce am achiziționat-o…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca afirmatiile sale privind copiii si COVID -19, retrase cu o zi înainte de Facebook si Twitter, sunt ''perfecte'', relateaza AFP, citata de Agerpres. El a afirmat într-o emisiune radio a conservatorului Geraldo Rivera ca…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova, centru de testare pentru Covid-19, nu mai are locuri pentru programari in vederea efectuarii testelor RT-PCR cu plata pentru luna iulie. Spitalul s-a confruntat cu o cerere din ce in ce mai mare de cand a inceput testarea contra cost. Dupa ce Grecia a anuntat…

- Olena Zelenska, in varsta de 42 de ani, a anuntat vineri pe Facebook ca a fost testata pozitiv la noul coronavirus, precizand ca testele restului familiei au iesit negative. Ulterior, presedintele si-a anulat toate intalnirile si vizitele. "Diagnosticul actual al Olenei Zelenska este COVID-19…