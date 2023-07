Stiri pe aceeasi tema

- Odata o femeie a venit la Dumnezeu. Spatele ii era indoit sub greutatea unui sac mare. – Ești obosita, femeie? a intrebat Domnul ingrijorat. Iți iau povara de pe umeri, stai jos și odihnește-te. – Mulțumesc, nu voi sta mult, a refuzat femeia. Vreau doar sa Te intreb și plec imediat! Mi-e teama sa…

- Sa va spun o pilda despre ploaie! Caci noi mai avem glume la adresa bisericii si a lui Dumnezeu. Se spune ca in loc sa irigam stam si plimbam icoanele pe campuri sau facem procesiuni si ne rugam sa ploua! Este adevarat si asta.. Cand cade apa peste noi si pamantul este untos de-l […] The post Parintele…

- Principalele pericole la care sunt expuși copiii in prezent, sunt: excesul de ecrane, expunerea in mediul online și violența din mass-media, releva un sondaj. Conform datelor studiului Reveal Marketing Research, romanii considera ca utilizarea excesiva a tehnologiei și a internetului este cea mai mare…

- Legea privind programul flexibil de munca, pentru parintii care au copii pana in varsta de 8 ani se afla marti pe ordinea de zi a Senatului. Legea prevede ”dreptul salariatilor care au in intretinere copii in varsta de pana in 8 ani de a beneficia de 4 zile pe luna de munca la domiciliu, sau […] The…

- Un elev de la clasa a I-a, din Constanța, a fost prins joi, cu o arma airsoft la școala. Arma a fost observata de profesorul de sport, care a confiscat-o imediat și a alertat conducerea școlii și Poliția. Arma nu era funcționala și a luat-o de acasa. Parinții au fost chemați la declarații, iar copiii…

- Fortele ucrainene isi incheie pregatirile pentru mult asteptata contraofensiva de primavara impotriva trupelor rusesti invadatoare, iar in linii mari sunt pregatite, a transmis ministrul Apararii Oleksii Reznikov, relateaza The Guardian, care citeaza Reuters. „De indata ce va exista vointa lui Dumnezeu,…