Stiri pe aceeasi tema

- Dezideriu Și a fost și Luna Plina in Berbec, de parca o Luna Plina nu are destula incarcatura și a fost nevoie reala și de valoarea agitata a Berbecului, astfel incat sa dormiți puțin sau cu palpitații, ca știu ca așa va treziți noaptea și nu știți de la ce. Orice Luna Plina vine la […] The post Luna…

- Vaccinul impotriva gripei ar putea fi administrat și in farmacii, nu doar in cabinetul medicului de familie, cum se intampla acum. Ministerul Sanatații se pregatește sa aprobe un program pilot in acest sens, iar costul vaccinului și al serviciului de administrare va fi suportat de persoanele care vor…

- Sute de persoane au fost reținute, dupa protestele de sambata seara din Federația Rusa, unde forțele de intervenție i-au luat la bataie pe civilii care strigau lozinci impotriva lui Vladimir Putin. Conform presei, peste 730 de persoane au fost reținute in 32 de orașe ale țarii, un nou miting anti-mobilizare…

- Rusia a modificat arma Kalasnikov AK-12, folosita de armata in Ucraina, pentru „a accelera tragerea si pentru a oferi soldatilor mai mult control asupra modurilor de tragere”, conform agenției de stat RIA, care il citeaza pe președintele producatorului de arme. ”In cel mai scurt timp posibil, am selectat…

- Ministerul rus de Externe a anunțat, luni, ca a impus sancțiuni impotriva a 25 de oficiali americani și „personalitați culturale”, printre care cunoscuții actori Ben Stiller și Sean Penn, relateaza Interfax. „Ca raspuns la sancțiunile personale in continua extindere impotriva cetațenilor ruși de catre…

- Rusia a obținut sute de drone iraniene capabile sa fie folosite in razboiul sau impotriva Ucrainei, in ciuda avertismentelor SUA catre Teheran sa nu le expedieze, potrivit The Washington Post. Nu este clar daca Rusia a inceput sa zboare cu dronele impotriva țintelor ucrainene, dar dronele par sa fie…

- Fostul presedinte Dmitri Medvedev a declarat ca Moscova nu va renunta la campania sa militara din Ucraina, chiar daca Kievul ar renunta la aderarea in NATO. Totusi, Rusia este pregatita sa poarte discutii cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski in anumite conditii. „Apartenenta ucraineana la NATO…

- Elvetia s-a alaturat celui de-al saptelea pachet de sanctiuni al Uniunii Europene impotriva Rusiei, dar neutralitatea tarii „nu este pusa sub semnul intrebarii”, afirma presedintele Elvetiei, transmite „Le Figaro”. Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, considera, insa, ca acesta este ”un semnal…