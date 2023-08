Parfumuri sau dezinfectant pentru mîini - cum va fi utilizat vinul roșu francez Modificarea obiceiurilor consumatorilor, care a dus la scaderea consumului de vin roșu, dar și dificultațile de a producere vin intr-un mediu din ce in ce mai cald, au lovit bijuteria industriei franceze de vin: Bordeaux. Guvernul francez sare in ajutor și ofera bani proprietarilor de podgorii din regiunea Gironde, din sud-vestul Franței, sa scoata din pamint vița de vie. 6000 de euro va pla Citeste articolul mai departe pe noi.md…

