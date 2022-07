Părerile alegătorilor scoțieni sunt împărţite în privinţa organizării unui referendum privind independenţa (sondaj) Parerile alegatorii din Scotia sunt impartite in privinta organizarii unui al doilea referendum privind independenta in 2023, potrivit unui nou sondaj citat sambata de PA Media/dpa preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Parerile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Scotiei, Nicola Sturgeon, a anuntat marti ca doreste sa organizeze un referendum "consultativ" privind independenta natiunii britanice in octombrie 2023, in pofida esecului unei consultari anterioare in 2014 si a refuzului guvernului britanic de a autoriza acest vot, relateaza AFP si Reuters,…

- Turcia nu iși va schimba poziția fața de candidaturile Suediei și Finlandei la NATO pana cand acestea nu vor lua masuri clare, concrete și decisive in lupta lor impotriva terorismului, a declarat miercuri președintele turc. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Premierul scotian Nicola Sturgeon a declarat marti ca este aproape gata sa ofere mai multe detalii despre cum ar putea noul parlament scotian sa convoace un referendum de independenta fara consimtamantul guvernului britanic, care a transmis ca nu este momentul potrivit pentru o astfel de discutie,…

- Premierul scotian Nicola Sturgeon a declarat marti ca este aproape gata sa ofere mai multe detalii despre cum ar putea noul parlament scotian sa convoace un referendum de independenta fara consimtamantul guvernului britanic, care a transmis ca nu este momentul potrivit pentru o astfel de discutie,…

- Studiul GLOBSEC Trends 2022, un sondaj dedicat Europei de Est, realizat de prestigiosul institut slovac GLOBSEC, arata ca increderea in președintele Klaus Iohannis a scazut cu 15% in doar un an. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Popularitatea presedintelui francez, Emmanuel Macron, este stabila in luna mai, cu 41% de opinii favorabile, fata de 45% pentru noul premier, Elisabeth Borne, care se bucura de mai putin credit decat predecesorii sai pentru debutul ei in fruntea guvernului, potrivit unui sondaj Ifop pentru Journal…

- Guvernul suedez nu intentioneaza sa organizeze un referendum daca parlamentul va decide sa declanseze procedura de candidatura la NATO, a afirmat joi prim-ministrul Magdalena Andersson, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Secretarul de presa al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, este convins ca masacrul de la Bucea ar trebui investigat, dar o astfel de ancheta ar trebui sa fie „imparțiala” și „independenta”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…