- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a spus miercuri liderilor statelor NATO ca tara sa are nevoie de mai multe arme si de bani, circa 5 miliarde de dolari pe luna, pentru a se apara in fata agresiunii Rusiei, el sustinand ca ambitiile Moscovei nu se opresc la Ucraina, transmit agentiile Reuters…

- Sub protecția anonimatului, un ofițer rus face pentru CNN niște dezvaluiri cel puțin interesante. Barbatul, care a fost oripilat de ororile razboiului, ca și de faptul ca rușii ajunsesera, deși nu li se spusese nimic in acest sens, sa se lupte cu ucrainenii, a demisionat din armata rusa și așteapta…

- Secretarul de stat al SUA, Anthony Blinken, a glumit ca ar dori sa dedice melodia lui Taylor Swift „We Will Never Be Together Again” (n.r. – Nu vom mai fi niciodata impreuna) președintelui rus Vladimir Putin, informeaza Departamentul de Stat American , citat de Ukrainska Pravda. Vorbind cu absolvenții…

- PE, tribunal international pentru crimele Rusiei. Parlamentarii europeni vor un tribunal international special care ar trebui sa investigheze liderii si comandantii militari rusi si aliatii acestora implicati in invadarea Ucrainei. Toate resursele umane si costurile ar urma sa fie sustinute din fonduri…

- La toate acuzele cum ca Rusia ar pregati un atac nuclear sau ca Putin plimba geanta nucleara dupa el ca sa sperie lumea, raspunde purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova: „Rusia nu a amenințat niciodata ca va folosi arme nucleare. Dimpotriva, avertizeaza pe toata lumea impotriva…

- Marea Britanie a anunțat, vineri, ca impus cel mai recent pachet de sancțiuni impotriva Rusiei din cauza invaziei Ucrainei, vizand rețeaua financiara a președintelui Putin, inclusiv pe fosta soție și verii acestuia, transmite Reuters. ”Vom continua cu sancțiuni impotriva tuturor celor care ajuta și…

- Dupa o vizita la Sofia, fara rezultatele scontate, pentru ca bulgarii refuza sa furnizeze arme Ucrainei, ba chiar deputații l-au boicotat, refuzand sa-l asculte in Parlament, ministrul de Externe ucrainean, Dmitro Kuleba, iși incearca norocul la București, unde se intalnește, vineri, cu premierul Nicolae…

- Toata lumea ar trebui sa fie pregatita și ingrijorata de șanșele ca președintele rus Vladimir Putin sa foloseasca arme nucleare tactice in razboiul dus impotriva Ucrainei, a avertizat vineri președintele ucrainean Volodimir Zelenski, intr-un interviu pentru CNN.Putin ar putea apela fie la arme nucleare,…