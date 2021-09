Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au finalizat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunilor de evaziune fiscala, spalare de bani și uz de fals. Din cercetari s-a stabilit ca, in perioada 01 ianuarie-31 decembrie 2011, un barbat de 54 de…

- O tanara de 21 de ani si-a dat foc, in noaptea de miercuri spre joi, in timp ce se afla in vizita la masa sa, in localitatea bistriteana Bichigiu, fiind transportata la spital cu arsuri pe aproximativ 70% din suprafata corpului, potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud.Politistii…

- Conform datelor furnizate de Politia judeteana Arges, accidentul a avut loc sambata dimineata pe DN 73, la iesirea din Campulung. Un barbat de 56 de ani, din Campulung, care conducea un autoturism pe DN 73, din directia Pitesti catre Campulung, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare si s-a…

- Polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate din Timișoara, impreuna cu procurorii DIICOT Timișoara, au efectuat ieri 14 percheziții domiciliare, in județele Timiș și Caraș-Severin, pentru destructurarea unei grupari infracționale organizate banuite de trafic de migrați, constituirea…

- Aproape 1.200 de kilograme de trufe negre, in valoare de aproximativ 600.000 de lei, pentru care nu existau documente legale, au fost indisponibilizate de polițiști din Neamț. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Garcina au oprit un cetațean italian, de 40 de ani, care conducea o autoutilitara,…

- Barbatul avea 50 de ani și a fost gasit fara viața, astazi, in jurul orei 10:00, intr-o mașina ce staționa pe strada Alexandru Odobescu din municipiul Bistrița. Se pare ca acesta era decedat de cel puțin o ora.„S-a deplasat un echipaj cu medic al SAJ care nu a mai avut ce sa faca decat sa constate decesul…

- Barbatul avea 50 de ani și a fost gasit fara viața, astazi, in jurul orei 10:00, intr-o mașina ce staționa pe strada Alexandru Odobescu din municipiul Bistrița. Se pare ca acesta era decedat de cel puțin o ora.„S-a deplasat un echipaj cu medic al SAJ care nu a mai avut ce sa faca decat sa constate decesul…

- Polițiști romani și carabinierii din Bergamo au descins, miercuri, la adrese din județele Iași și Suceava pentru a obtine probe si de a indeplini procedura de sechestru asigurator cu privire la mai multe imobile intr-un dosar de trafic de persoane si spalare de bani. Polițiștii de combatere a criminalitații…