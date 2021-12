Pare incredibil, dar există: Sindromul bradului de Crăciun Se spune ca daca aveți sindromul bradului de Craciun, atunci este posibil sa aveți simptome asemanatoare “febrei fanului”! Pare incredibil, dar un asemenea sindrom se poate manifesta, potrivit unora dintre specialiști. Bradul are potențial alergen si poate crea probleme pentru cei alergici. Numeroase forme de mucegai sunt gazduite in trunchiul și acele bradului. La caldura, aceste culturi de mucegai dezvolta spori, microorganisme cu potențial alergen de risc inalt, potrivit antena3.ro. Acest sindrom poate atrage dupa sine instalarea unor boli grave, ca bronșita sau pneumonia. Totuși, cum s-a ajuns… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Longevitatea brazilor de Craciun depinde foarte mult de modul de ingrijire a acestora. Specialistii in peisagistica explica cum putem prelungi viața bradului de Craciun.Achizitionarea brazilor la ghiveci a devenit un trend in ultimii ani.

- „Cresterea numarului de cazuri cu varianta Omicron in capitala noastra este extrem de ingrijoratoare”, a transmis primarul laburist intr-un comunicat, anuntand ca declanseaza pentru a doua oara de la inceputul pandemiei procedura privind aparitia unui „incident major”, potrivit Agerpres.Procedura a…

- S-au aprins beculețele Bradului de Craciun din Piața Sf. Petru. Bradul are o vechime de 113 ani, are 28 de metri și a fost decorat cu 600 de sfere din lemn. „Acest brad reprezinta un cadou pe care comunitatea din Trentino este onorata sa-l faca, cu speranța sincera ca zilele care urmeaza sa soseasca…

- Traficul rutier a fost ingreunat pe DN 2L Tisita-Panciu, in orasul Panciu, judetul Vrancea, din cauza bradului de Craciun amplasat intr-o intersectie, potrivit news.ro. Politistii au sanctionat firma responsabila si au chemat o echipa a acesteia, care a toaletat pomul, circulatia desfasurandu-se…

- Primaria Sectorului 6, prin Administrația Comerciala Sector 6, organizeaza patru targuri de brazi, in perioada 25 noiembrie – 25 decembrie 2021, care vor fi deschise zilnic, intre orele 8:00-21:00. Brazii taiați pot fi cumparați din urmatoarele locații: Piața Drumul Taberei 1, in parcare; Șos. Virtuții…

- Belgia anunța reintroducerea de noi restricții anti-pandemie. Belgienii vor fi obligați sa lucreze de acasa daca au aceasta posibilitate. Premierul Alexander de Croo a mai anunțat ca va fi reintrodusa obligativitatea purtarii maștilor la interior. Printre masurile anunțate de premierul belgian se numara…

- Deși suntem in extrasezon, cand prețul la tomate ar fi trebuit sa creasca, ceea ce se intampla in piața acum depașește orice imaginație. La Izbiceni, o zona legumicola cunoscuta din Romania, prețurile s-au prabușit pur și simplu, din cauza importurilor și a cererii reduse in contextul restricțiilor…

- Un roman a baut o lada cu bere ca sa „dea afara” vaccinul, povestește un medic roman stabilit in Suedia. Pacientul s-a simțit amețit, dar nu l-a crezut pe medic ca nu din cauza vaccinului, ci a alcoolului. „Azi am vorbit cu un pacient care era foarte impotriva vaccinului. Știa pe de rost tot punctajul:…