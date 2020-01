Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep s-a calificat, miercuri, in semifinalele turneului de la Australian Open, dupa un veritabil galop de sanatate in sfertul de finala cu Anett Kontaveit (Estonia, 31 WTA). Campioana de la Wimbledon s-a impus cu scorul de 6-1, 6-1, in 53 de minute.

- ​Îi place sa interpreteze o partitura ofensiva, fiind o jucatoare capabila sa produca multe lovituri câștigatoare într-un meci. Lovitura favorita este forehand-ul (agresiv, exploziv, aspru), dar sta foarte bine și la capitolul backhand. Anett Kontaveit (31 WTA) se afla la cea mai buna…

- Simona Halep, numarul 3 WTA, și Anett Kontaveit, numarul 31 WTA, se vor intalni miercuri dimineața in sferturi la Australian Open. Kontaveit nu mai evoluase de patru luni pana la startul acestui sezon. Dupa un inceput greoi cu eliminari rapide la Brisbane și Adelaide, jucatoarea estona și-a intrat…

- Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) a invins-o in doua seturi pe Elise Mertens (24 de ani, 17 WTA), scor 6-4, 6-4, reușind sa avanseze in sferturile de finala de la Australian Open. In faza sferturilor, Simona Halep o va intalni pe Anett Kontaveit (24 de ani, 31 WTA), care a trecut de Iga Swiatek (18 ani,…

- Tenismena estona Anett Kontaveit (31 WTA) a prefațat partida cu Simona Halep (3 WTA), din sferturile de finala ale Australian Open, declarand ca este conștienta de calitațile sportivei din Romania.Kontaveit a invins-o in optimile de finala de la Australian Open, luni, pe poloneza Iga Swiatek…

- Programul sferturilor finala ale Australian Open pe tabloul de simplu feminin, in ordinea de pe tablou, sunt urmatoarele:Ashleigh Barty (Australia), locul I WTA - Petra Kvitova (Cehia), locul 8 WTA si cap de serie numarul 7 Sofia Kenin (SUA), locul 15 WTA si cap de serie numarul 14…

- Simona Halep a dezvaluit cum se relaxeaza in timpul liber. "Ascult muzica in camera, pot spune ca e o superstitie, ascultam aceleasi melodii ca la Wimbledon, repetam asta, poate merge, nu stii niciodata. Merg la plimbare, deoarece imi place sa ma relaxez in oras, sa vad oameni. Ieri, a fost…

- Simona Halep considera ca meciul cu Elise Mertens, din optimile Australian Open, a fost cel mai bun al sau de la actualul Grand Slam, subliniind ca va încerca sa ramâna la fel de concentrata si pe viitor, scrie News.ro."Cred ca am facut treaba buna azi, am avut un mental bun,…