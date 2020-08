Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea celor doua parcuri industriale din municipiul Targu Secuiesc, realizate de autoritatile locale cu sprijinul Uniunii Europene, s-a implicat in ultimele luni in sustinerea intreprinzatorilor locali pentru a-i ajuta sa depaseasca mai usor problemele cauzate de pandemie, creand, printre altele,…

- Reprezentantii USR Covasna afirma ca substanta folosita pentru dezinsectia spatiilor verzi din municipiul Sfantu Gheorghe nu corespunde standardelor Uniunii Europene, lucru infirmat de autoritatile locale. „In ultimele zile am fost cautati de mai multi apicultori din Sfantu Gheorghe si s-a solicitat…

- Inchiderea scolilor, in contextul pandemiei de COVID-19, a avut consecinte negative atat asupra progresului educational al copiilor, cat si asupra sanatatii emotionale a acestora si sigurantei lor online, potrivit unui studiu lansat, marti, de Organizatia Salvati Copiii, in cadrul unei videoconferinte.…

- De la inceputul lunii august, TEGA va colecta deșeurile selective din casele particulare in doi saci: cu aceasta schimbare va fi pus in practica un nou standard UE. In majoritatea țarilor Uniunii Europene, precum și la blocurile de locuinte, sticla și alte deșeuri selective sunt colectate separat. Exista…

- In așteptarea deciziilor Ministerului Tineretului și Sportului și a Federației Romane de Handban cu privire la reluarea compețiilor, aceștia fac, in prezent, pregatire fizica, urmand sa inceapa și pregatirea tehnico- tactica. Directorul CSM Sf. Gheorghe, George Carcadia, a declarat ca sportivii…

- Dupa instaurarea starii de urgenta la mijlocul lunii martie, Primaria Sfantu Gheorghe a lansat alaturi de mai multe organizatii civile un program de sprijinire a persoanelor in varsta in acea perioada cu multe restrictii. Scopul programului, derulat in cooperare cu antreprenorii din oras, a fost de…

- Pacientii internati la Spitalul municipal din Targu Secuiesc, unde mai multe cadre medicale au fost diagnosticate cu COVID-19, au fost externati sau directionati catre alte unitati medicale, dupa ce testele acestora au iesit negative, precizeaza conducerea institutiei. Potrivit sursei citate, sase cadre…

- Pacientii internati la sectia de Chirurgie a Spitalului municipal din Targu Secuiesc, unde doua cadre medicale au fost diagnosticate cu COVID-19, vor fi transferati si operati la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe. Managerul institutiei, Andras Nagy Robert, a declarat ca Spitalul Judetean,…