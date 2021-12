Stiri pe aceeasi tema

- Autostrada Sibiu – Pitești (Transcarpați), cu loturile 2 și 3, a obținut punctaj maxim la prioritizarea proiectelor din Planul Investițional 2020 – 2030 publicat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. In topul autostrazilor cu prioritate la construit in aceasta decada urmeaza Autostrada Zapezii,…

- V. Stoica Zeci de trenuri de calatori noi urmeaza sa fie puse in circulație pe mai multe rute, dupa finalizarea procedurii de achiziție a 37 de trenuri electrice, licitație organizata de Ministerul Transporturilor. Printre beneficiari vor fi și calatorii care vor sa ajunga de la București spre orașele…

- Cerintele sunt o experienta in domeniu de cel putin sapte ani si cunostinte de limba engleza si germana. Salariul lunar porneste de la 3.500 de euro. Cel mai interesant job al saptamanii, potrivit bestjobs, este cel de 3D artist furniture modeling and rendering. Este un job remote, pentru care se cere…

- Autoritațile au confirmat luni 5.655 de cazuri noi de persoane infectate, dupa un numar mai mic de teste - 28.747. In ultimele 24 de ore au murit 109 persoane infectate, in vreme ce la ATI, numarul pacienților a scazut ușor, dupa mai multe saptamani de creștere.Grupul de Comunicare Strategica a anunțat…

- Cei care isi doresc acest job trebuie sa aiba o experienta minima de 5 ani in domeniu si sa vorbeasca limba franceza la nivel mediu. Bestjobs a identificat si cel mai interesant job al saptamanii, cel de metrolog in Caracal sau Brasov. In ceea ce priveste topul domeniilor cu cele mai mari salarii, platforma…

- OFICIAL| PESTE 7.000 de cazuri noi de COVID-19 și 130 de decese, in Romania, in ultimele 24 de ore. 1.037 de oameni internați la ATI OFICIAL| PESTE 7.000 de cazuri noi de COVID-19 și 130 de decese, in Romania, in ultimele 24 de ore. 1.037 de oameni internați la ATI Miercuri, 21 septembrie 2021, Grupul…

- Mendelssohn și Brahms in concertul Filarmonicii Pitești de joi, 23 septembrie. Filarmonica Pitesti organizeaza joi, 23 septembrie, de la ora 19.00, in Sala Simfonia a Centrului Multifunctional al doilea concert simfonic al stagiunii. Alaturi de orchestra simfonica a institutiei revine dirijorul Byoungdon…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a informat, vineri, ca, in dezbaterile interne, peste 2.000 de delegati la Congresul partidului din 25 septembrie, din 20 de filiale, au votat motiunea cu care presedintele liberalilor, Ludovic Orban, candideaza pentru un nou mandat. "Dupa finalizarea dezbaterilor…