Stiri pe aceeasi tema

- In municipiul Botoșani se construiește al doilea mare parc senzorial din Romania. Aceasta investiție este finanțata de Uniunea Europeana și este destinata, in special, copiilor cu dizabilitați. Acest parc terapeutic este mana cereasca pentru parinții copiilor cu autism.

- Rușii nu sunt o putere militara maritima reala, ei invadeaza Europa terestru, pe asta e calata școala lor de razboi. Ei pot intra in Romania numai prin Moldova, exact zona lasata neacoperita de planuri operative, neglijata strategic de București, fara drumuri, fara poduri, fara infrastructura militara…

- Botoșani: Cum ajung copiii sa bea de la 11 ani. „Beau de rup. Și barbați și femei. Dupa ce termina vinul din budaca, rup crașma” Romania se afla in topul european al țarilor cu mari consumatori de alcool. Regiunile care ne propulseaza in aceste statistici sunt in special Oltenia și Moldova. Mai ales…

- Romania se afla in topul european al țarilor cu mari consumatori de alcool. Regiunile care ne propulseaza in aceste statistici sunt in special Oltenia și Moldova. Mai ales la țara, in aceste zone, se bea de se stinge. Recunosc asta pana și localnicii.

- Romania a intrat in stare de alerta epidemiologica saptamana trecuta din cauza gripei. Motiv pentru care și la nivelul județului Botoșani au fost transmise o serie de recomandari de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP).

- Ziua Culturii Naționale la sarbatorita și la Muzeul Național al Literaturii Romane Iași Ziua Culturii Naționale, marcata anual in Romania și in Republica Moldova in data de 15 ianuarie, cand se implinesc 174 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu (15 ianuarie 1850 – 15 iunie 1889) este sarbatorita…

- Iarna iși face simțita prezența in Romania incepand de astazi. Elena Mateescu , directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a explicat in exclusivitate la Antena 3 CNN cum va fi afectata Romania de valul de aer polar care a patruns deja pe teritoriul țarii noastre. „Este primul episod specific…

- In 2019, a fost doar ideea, acum e deja o certitudine. Complexul de recuperare „Sfantul Nectarie”, unic in Romania, pe care fostul fotbalist Mihai Nesu il ridica pentru copiii si adultii cu dizabilitati neuromotorii, este aproape terminat. Intreaga investitie este facuta din donatii și sponsorizari