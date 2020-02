Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Senatului a decis luni sa comunice Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, la solicitarea acestuia, copii ale unor documente referitoare la validarea si incetarea mandatului de senator in cazul lui Daniel Akos Mora si legat de cuantumul lunar al sumelor nete incasate…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, s-a prezentat, miercuri, la Parchetul General, unde procurorii i-au comunicat calitatea de suspect intr-un dosar de abuz in serviciu, in legatura cu mandatul de senator al lui Cristian Marciu. „Nu cred in coincidente", a declarat Tariceanu la iesirea de la parchet.…

- Parchetul General efectueaza o ancheta in rem cu privire la fapte de abuz in serviciu si uzurpare a unor calitati oficiale. Dosarul a fost deschis in urma unei plangeri care ar putea sa ii vizeze pe Calin Popescu Tariceanu si pe Cristian Marciu, senator PSD de Giurgiu. Ancheta vizeaza modul…

- Calin Popescu Tariceanu s-a prezentat miercuri la Parchetul General, in dosarul de abuz in serviciu care il vizeaza, potrivit stiridiaspora.ro. Liderul ALDE a subliniat ca are tot interesul de a colabora cu justiția pentru aflarea adevarului și ca reprezentanții Parchetului nu cunosc prevederile legale.„Detalii…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, ar fi fost citat la Parchetul General pentru a fi audiat de procurori, intr-un dosar in care are calitatea de suspect, informeaza Realitatea Plus.Acuzațiile pe care i le aduc procurori sunt de abuz in funcție și au legatura cu ancheta penala demarata…

- ​Calin Popescu Tariceanu susține ca a primit vestea ca este suspect într-un dosar privind un abuz în serviciu chiar de ziua lui, odata cu un plic de la Parchetul General. ​„De ziua mea am primit un plic – anul asta – de la Parchetul de pe lânga Înalta…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat, marti seara, ca a primit o instiintare de la Parchetul General ca este suspect intr-un dosar de abuz in functie, in legatura cu mandatul unui senator care se afla in incompatibilitate. Dosarul vizeaza perioada in care a fost presedinte al Senatului.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie considera ca Parlamentul și nu ICCJ este vizat de o eventuala culpa in sesizarea depusa la CCR de presedintele Senatului, Teodor Melescanu, pe tema formarii completurilor de 3 judecatori de la ICCJ.Inalta Curte a trimis la CCR punctul sau de vedere in legatura…