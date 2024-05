Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a sustinut, marti, ca romanii au investit o suma record, aproape 3,2 miliarde de lei, in emisiunea de titluri de stat Fidelis din acest an. Potrivit lui Ciolacu, asta arata increderea lor in dezvoltarea economiei romanesti. ”Vad ca romanii au investit o suma record, aproape…

- Incepand de marți, 16 aprilie, premierul Marcel Ciolacu și șase miniștri se afla in vizita de lucru in Qatar. Pe agenda discuțiilor se afla dezvoltarea Romaniei privind proiectele de investiții, in valoare de 15 miliarde de euro. Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a susținut declarații in timpul vizitei…

- O delegație a Romaniei, condusa de premierul Marcel Ciolacu, va efectua o vizita de lucru in Qatar, in perioada 16-17 aprilie. Șeful Executivului a recunoscut ca scopul acestei delegații este aducerea de investiții masive in Romania. Marcel Ciolacu pleaca in Qatar Așadar, premierul Marcel Ciolacu va…

- 16.04.2024 COMUNICAT DE PRESA Premierul Marcel Ciolacu: Avem in vedere atragerea de investitii in valoare de 15 miliarde de euroDezvoltarea in Romania a unor proiecte de investitii in valoare de 15 miliarde de euro va fi pe agenda intrevederilor pe care premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, si delegatia…

- Premierul Marcel Ciolacu si sase ministri se afla, incepand de marti, in vizita de lucru in Qatar. Pe agenda discuțiilor se afla dezvoltarea in Romania a unor proiecte de investitii in valoare de 15 miliarde de euro, conform unui comunicat al Executivului.

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat un plan ambițios pentru a moderniza linia de metrou Berceni-Pipera, una dintre cele mai frecventate rute din capitala Romaniei. Proiectul, cu un buget estimat la aproape un miliard de euro, se va baza in mare masura pe finanțare europeana. Acest demers vine in contextul…

- In 2023, Romania a inregistrat un deficit comercial alimentar de aproximativ 1,3 miliarde de euro, evidențiind o continua creștere a diferenței dintre importuri și exporturi in sectorul agroalimentar. Potrivit Institutului Național de Statistica, situația reflecta o creștere modesta a ambelor fluxuri…

- Premierul Marcel Ciolacu anunța ca in 2023 au fost cele mai mari investiții nete in economie de dupa Revoluție. Este vorba despre 38,3 miliarde euro. Suma este mai mare cu 8 miliarde de euro in comparație cu cea din 2022.