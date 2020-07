Stiri pe aceeasi tema

- Decizie incredibila a judecatorilor. Doua angajate ale unei banci, care au sustras 270.000 de euro din banii clienților au fost eliberate pe control judiciar. Asta dupa ce poliția a facut descinderi pentru a le ridica.Citește și: ULTIMA ORA Prefectul județului Constanța a provocat un accident…

- Procurorul general, Gabriela Scutea, a cerut un control privind instrumentarea dosarului de la Parchetul de pe langa Judecatoria Vanju Mare deschis dupa ce tanara de 17 ani din Mehedinti care a fost incendiata de un barbat l-a acuzat pe acesta de viol.

- Procurorul general a dispus un control in cazul minorei din Mehedinti care a fost incendiata, informeaza Biroul de presa al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ). "In contextul interesului generat in spatiul public de cauza privind minora victima a tentativei de omor prin…

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Gabriela Scutea, anunta ca a dispus un control la Parchetul de pe langa Judecatoria Vanju Mare, in cazul adolescentei de 17 ani care a fost incendiata de un criminal in serie eliberat conditionat, desi anterior fata…

- Procurorul general al Romaniei, Gabriela Scutea, a anunțat ca a dispus un control in cauza fetei de 17 ani incendiate in județul Mehedinți."Pe baza informarii preliminare transmise de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova, am dispus efectuarea unui control cu privire la instrumentarea dosarului…

- Starea fetei in varsta de 17 ani din Mehedinti, care a fost incendiata de un barbat eliberat dupa 25 de ani de detentie, este critica, iar prognosticul medicilor este rezervat avand in vedere gradul de arsura si suprafata afectata. „Ardea tot. Bunica fetei zbiera. Am vazut fata stand pe pietroi. Era…

- Tanara de 17 care a fost stropita cu benzina și incendiata de catre un barbat pe care l-a cunoscut pe rețele de socializare se afla in stare foarte grava. Medicii sunt rezervați in privința șanselor de supraviețuire, mai ales ca aceasta a fost arsa pe aproape toata suprafața corpului.

- Un barbat condamnat pentru cinci crime și eliberat inainte de termen a incendiat vineri seara o tanara de 17 ani din Mehedinți. Victima depusese plangere chiar saptamana trecuta impotriva lui pentru viol și agresiune, iar seara trecuta barbatul a vrut sa se razbune.