Parchetul European: Patru arestări în Croaţia pentru presupuse fraude legate de fonduri europene / Un fost ministru, printre reţinuţi Patru persoane au fost arestate miercuri de politia croata pentru suspiciuni de fraudare de fonduri europene, a anuntat Parchetul European (EPPO, cu sediul la Luxemburg), în timp ce mass-media de la Zagreb precizeaza ca printre cei retinuti se afla și un fost ministru.



Cele patru persoane sunt suspectate de fraude legate de &"procedura publica de achizitie de sisteme informatice&", precizeaza EPPO într-un comunicat, potrivit AFP și Agerpres.



Infractiunile ar fi fost comise în cadrul Ministerului dezvoltarii regionale si fondurilor europene si la Agentia pentru finantarea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

