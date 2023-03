De cativa ani Primaria Craiova jongleaza cu parcarile supraetajate mai bine decat o face Messi cu mingea, dar fara sa si marcheze. Le anunta in fiecare an, se precizeaza locatii, se prind bani in buget, se emit certificate de urbanism, se plateste si pentru proiectare, dar nu se ajunge la finalitate. Cel puțin pana acum. In 2021, primarul Lia Olguța Vasilescu anunța ca a identificat cinci locații unde vor fi construite parcari supraetajate pe structura ușoara, cu peste 200 de locuri. Edilul pomenea atunci de Calea Bucuresti, intersectie cu strada Horia (teren de 1.500 mp), de zona Judecatoriei…